Gözler kabinede! Büyükelçilerin durumu da görüşülecek

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Kabinesi toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantıda dış politikaya ilişkin gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Terörle mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar konuşulacak.

Büyükelçilerin durumu görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak. Toplantıda büyükelçilerle ilgili nihai kararın çıkması bekleniyor.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve uyarılmşıtı.

G20 öncesi son durum görüşülecek

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.

Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Koronavirüs salgını

Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak.

Terörle mücadelede ele alınacak

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.

Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.