DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayacak?
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak? ÖABT hangi gün yapılacak?
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 128 can kaybı
İngiltere'de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
Myanmar'da Müslümanlar çok etnikli danışma komitesi oluşturdu
MB: Vatandaşlar kripto paralar konusunda dikkatli olmalı
Bakan Koca'dan 'normalleşme' paylaşımı
Gözler bugün Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Katar’dan Suriye’yle ilişkileri normalleştirmeye ret
Halk protestoların bitmesi için sokaklara döküldü
Darbecilerin katlettiği sivillerin sayısı 840'a yükseldi
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Nijerya'da 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
'Koronavirüs Çin'deki bir laboratuvarda üretildi' iddiası

Gözler bugün Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

ABONE OL

Google News - Timeturk
31.05.2021 08:21:34
Gözler bugün Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapacağı toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.

Hedef toplumsal bağışıklık

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığının okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmalarının da kabine toplantısında görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Normalleşme planını Erdoğan açıklayacak

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Gözler 1 Haziran'da: Açık yerlerde maske zorunluluğu kalkabilir

Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye'de 31 Mayıs günü 218 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 582 yeni hasta tespit edildi.

134 kişi yaşamını yitirmesiyle vefat sayısı 47 bin 405'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911 oldu.

Uygulanan aşı miktarı 28,8 milyonu geçti

Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 07.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 20, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 315 bin 707 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 830 bin 720'ye ulaştı.

50 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanacak

Aşılama takvimi kapsamında, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Türkiye aşılamada 10. sırada

Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulananların sayısı yaklaşık 29 milyon. 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş