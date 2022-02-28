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Gözler Ankara'daki kritik toplantıda

Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününe girerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak. Montrö Boğazlar Sözleşmesi de masada...

4 Saat Önce
2022-02-28 08:30:46
Gözler Ankara'daki kritik toplantıda

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Rusya'nın saldırısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor.

O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

Toplatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milleti Sesleniş konuşması yapacak. .

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