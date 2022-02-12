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Gözler Ankara'da gerçekleştirilecek kritik toplantıda

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Akşener, Karamollaoğlu, Uysal, Babacan, Davutoğlu bir araya gelecek. Kritik toplantıda seçim çalışmaları, cumhurbaşkanı adaylığı, Millet İttifakı'nın durumu, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

1 Saat Önce
2022-02-12 09:22:23
Gözler Ankara'da gerçekleştirilecek kritik toplantıda

Gözler bugün Ankara'da gerçekleşirilecek kritik toplantıya çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde buluşacak.

Gözlerin çevrildiği muhalefet liderlerin toplantısında ana gündem maddelerinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması, seçimlere yönelik işbirliği olanakları, seçimin kazanılması halinde "parlamenter sisteme geçiş" süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.

YUVARLAK MASA DETAYI

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde “Liderlerin oturma düzeni nasıl olacak” sorusuna da “Hep birlikte bir yuvarlak masanın etrafında otururuz” yanıtını vermişti.

Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu.

Akşener, geçtiğimiz gün AK Parti iktidarının ekonomik politikalarını eleştirerek, “Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz” demişti.

Bu buluşma ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması önerisinin de hayata geçemeyeceğinin göstergesi olacak.

Kritik toplantı CHP'li Çankaya Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Ahlatlıbel Tesisleri'nde yapılacak. .

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