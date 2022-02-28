Gözler 6 muhalefet liderinin Ankara'da yapacağı toplantıda

6 muhalefet partisi lideri bugün Bilkent Otel’de saat 13.30’da bir araya gelecek. 6 muhalefet lideri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini imzalayacak.

Muhalefetteki 6 siyasi partinin lideri bugün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kamuoyuna sunmak için bir araya geliyor. Zirve öncesi 6 parti sosyal medya hesaplarından aynı saatte ortak paylaşım yaptı. Paylaşımlarda “Dünün değil, bugünün değil yarının Türkiyesi” notuna yer verildi.

Bilkent Otel'de saat 13.30'da gerçekleşecek toplantı öncesi, emniyet güçleri salonda bomba araması yaptı. Salonda genel başkanların oturma düzeni, partilerinin alfabetik sırasına göre yapılacak. 24 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni genel başkan yardımcıları tarafından kamuoyuna duyurulacak. Ardından 6 lider bu metni imzalayacak.

Toplantıda, yazarlar, akademisyenler, meslek ve kadın örgütleri, sendikalar ile STK temsilcileri de yer alacak. 6 siyasi partiden toplam 300 siyasetçi de Bilkent Zirvesinde hazır bulunacak. Toplantının sunuculuğunu ise gazeteci Tuluhan Tekelioğlu yapacak.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ilkelerine göre yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrılığı hayata geçirilecek. Halkın da Meclis'e kanun önerisi verebilmesi sağlanacak, torba kanun uygulamasına son verilecek, kanun yapım sürecinde meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri yeniden düzenlenecek. Başbakan TBMM üyeleri arasından seçilecek, yürütme organının başı olarak, Meclis'ten güvenoyu alacak.

Bakanlar Başbakan tarafından belirlenecek. Kamu yönetimi liyakat, etkililik ve saydamlık ilkelerine göre örgütlenecek. Kamuya alımlarda sözlü sınavlar kaldırılacak. Makul sürede yeni bir anayasa hazırlanacak ve referanduma gidilecek. .