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Görüntüler tepki çekmişti... Valilikten açıklama geldi

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni kovduğu iddiasına ilişkin valilikten açıklama geldi.

48 Dakika Önce
2021-09-30 22:26:40
Görüntüler tepki çekmişti... Valilikten açıklama geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz' diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni ‘Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle' diyerek kovduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Artvin Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde Kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir.

İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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