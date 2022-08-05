Görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün Meral Akşener’le dikkat çeken bağlantısı…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün arkasındaki siyasi desteğe ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Meral Akşener gibi bürokrasiye girmeden önce Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde görevli olan Aygün’ün arkasındaki siyasi desteğin İyi Parti olduğu iddia edildi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

KPSS sorularının bir dershanenin sorularıyla benzerlik taşıdığı iddiaları sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alınmıştı. Aygün'ün görevden alınmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Aygün'ün arkasındaki siyasi destek

Kocaeli'de yayın yapan Koz Haber Sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Karabulut, “Halis Aygün konusunda uyarmıştım” başlıklı yazısında Aygün ile ilgili kaynaklarından aldığı bilgileri paylaşarak, “Aygün ÖSYM başkanı olmadan kısa bir süre önce önemli bir kaynaktan kulağıma önemli bilgiler sızdırılmıştı. Ve o dönem Aygün'ün ÖSYM Başkanı olacağı konuşuluyordu. Kaynağıma güvendiğim bilgileri haberleştirdim ve Aygün'ün arkasındaki siyasi desteğini kaleme aldım” ifadesini kullandı.

Aygün yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İktidar dışında, arkasında başka bir siyasi parti liderinin referans olduğu bir isim nasıl olur da ÖSYM Başkanlığına hazırlanır diye kendi kendime sormuştum!

Kocaeli Üniversitesinde yer yerinden oynadı ve kaleme aldığım makalenin ardından ve Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı tehlikeye düşmüştü.

Üniversiteden çok sayıda akademisyen aramış, Aygün'ün ÖSYM Başkanlığını engellediğimi, yoluna taş koyduğumu ve haksız bir değerlendirme yazısı kaleme aldığımı ileri sürmüşlerdi.

Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı tehlikeye girmişti fakat Aygün'e referans olanlar boş durmadı. Akademik çevrelerde ciddi lobi çalışması yaptılar ve Aygün'ü o tehlikeli virajdan kurtararak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne kadar getirip ÖSYM Başkanı yaptılar.

Hep söylüyor ve yazıyorum, AK Parti iktidar fakat muktedir değil…

Bugün Aygün'ün arkasında duran Kocaeli Üniversitesindeki akademik çevreler hala görevlerinin başında.”

Aygün'ün referansı Meral Akşener mi?

Gökhan Karabulut, yazısında Aygün'e hangi siyasi parti liderinin referans olduğunu yazmadı. Konuyu araştıran Veryansın Tv, görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün referansının Meral Akşener olduğunu öğrendi. Aygün'ün Akşener'le yakın olduğu, Kocaeli'de Meral Akşener'e yakın isimlerin Halis Aygün'ün ÖSYM başkanı olması için kulis yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Akşener'le aynı okuldan…

Aygün, ÖSYM Başkanlığı görevine atanmadan önce Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde profesörlük kadrosunda öğretim üyeliği yapıyordu. Aygün'ü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le buradan tanışık olduğu bildirildi.

18 Temmuz 1956 Kocaeli doğumlu Meral Akşener de siyasete atılmadan önce Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde görevliydi… İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitiren Akşener,doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Akşener, Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesinde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.