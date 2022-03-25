Görevden alınan öğretim görevlisi, üniversiteye davul zurnayla döndü

Boğaziçi’nde görevden alınan Can Candan, üniversiteye davul zurnayla döndüBoğaziçi Üniversitesi’nde görevine rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından son verilen öğretim görevlisi Can Candan, okula döndü. Candan, öğrencileri ve akademisyen arkadaşları tarafından davul zurnayla karşılandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevine rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından son verilen öğretim görevlisi Can Candan, okula döndü. Candan, öğrencileri ve akademisyen arkadaşları tarafından davul zurnayla karşılandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olan ve 2007'den beri üniversitede eğitim veren Can Candan, rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Candan, 13 Ağustos 2021'de yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Eğitim-Sen de daha sonra bu davaya müdahil oldu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 20 Ocak 2022'de talebi reddetse de Candan'ın karara itiraz etmesinin ardından 7. İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat'ta yürütmenin durulmasına karar vermişti. Bu sayede de esastan karar alınana kadar Candan okula geri dönmüş oldu.

MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Üniversitede akademisyenlerin her gün gerçekleştirdiği nöbette bir açıklama yapan Candan, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz ki benim görevim hiçbir zaman bitmedi. Ben hiçbir zaman Boğaziçi'nden, sizlerden uzak kalmadım. Hep buradaydım, hep sizinleydim. Şimdi de daha yakından sizinleyim. Bütün bu süreçte beni yalnız bırakmayan meslektaşlarıma, sevgili öğrencilerime, mezunlarımıza, öğrencilerimizin ailelerine, çalışanlara ve tabii ki Türkiye'nin her yerinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum.

Bu tabii ki çok sevinçli bir gün ama bir yandan da hüzünlü bir tarafı var. Haksız ve hukuksuz yere derslerinden uzaklaştırılan akademisyenlerin de burada olması için mücadelemize devam edeceğiz. Buradaki mücadele, üniversitelerin mücadelesi. Sadece Boğaziçi'nin değil. Başta barış akademisyenleri olmak üzere tüm akademisyen arkadaşlarımızın üniversitelere döneceği günleri de bekliyoruz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz.”

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