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Görev başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Sinop'ta görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.

2 Saat Önce
2022-02-13 19:30:34
Görev başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Çorum Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Cihat Özoğul, görev için geldiği Sinop'un Boyabat ilçesinde kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özoğul, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

kalp-krizi-polis-aa-1768812_2Özoğul'un polislerin omzunda Kaymakamlık binası önüne getirilen naaşı, törenin ardından görev yaptığı Çorum'a gönderildi. AA .

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