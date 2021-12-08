Google: 2021’de Türkiye en çok bunları aradı
Her yılın sonunda dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, 2021’in en çok merak edilenlerini açıkladı. 2021 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)”, “Squid Game”, “Açıköğretim Lisesi (AÖL)” ve “Mesut Özil” damga vurdu.
2021-12-08 21:57:52
Yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde Google, 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladı. Bu analiz Google Trendler'in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.
Her yıl merakla beklenen rapor 2021'in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme. Google Aramalar, bilgi dünyasına dair keşiflerde bulunabilecek, insanların bilgiye erişmesine yardımcı olan bir alan olduğu gibi aynı zamanda bir yılın tamamına ait arama bilgilerini keşfetmenin de yolunu sunuyor.
Dünyayı etkileyen gelişmelerden neredeyse 70 ülkeden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuları derlediği yüzlerce en iyi 10 listesini kullanıcılarına sunuyor.
TÜRKİYE'DE 2021 YILINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER
Türkiye'nin 2021 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı. Geçen yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın aldığı arama trendleri, Türkiye'nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi.
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game'in de ikinci sıradan kendine yer bulduğu “aramalar” listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.
PANDEMİ ETKİSİ DEVAM EDİYOR
2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
“Nasıl” kategorisinde en çok sorulan sorular “HES kodu nasıl alınır”, “aşı randevusu nasıl alınır” ve “aşı kartı nasıl alınır” oldu. “Ne zaman” kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi.
‘NASIL GEÇER' İLE İYİLEŞMENİN YOLLARINI ARADIK
En çok aradığımız tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti. “Nasıl geçer” kategorisiyle iyileşmenin yollarını aradığımız 2021 yılında “burun akıntısı nasıl geçer”, “grip nasıl geçer” ve “öksürük nasıl geçer” gibi sorular kategori lideri oldu.
Rasim Öztekin ve Doğan Cüceloğlu gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021'de kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden birçok kadından biri olan Başak Cengiz'in de girmesi dikkat çekti.
Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl başarılarıyla hepimizi gururlandıran kadın milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi.
Her yıl olduğu gibi dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatleri çekti.
İŞTE TÜRKİYE'DE YILIN ARAMALARI
Türkiye'de 2021 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
Aramalar
EBA giriş
Squid Game
AÖL (Açık Öğretim Lisesi)
Mesut Özil
Elmalı davası
MHRS randevu
Okulun ilk günü
Sadakatsiz
Sezai Karakoç
HES kodu alma
İsimler
Mesut Özil
Ebrar Karakurt
Mahmut Özer
Burak Elmas
İrfan Can Kahveci
Miralem Pjanic
Gedson Fernandes
Nihal Yalçın
Batuhan Karacakaya
Zehra Güneş
Dizi/ Film
Squid Game
Sadakatsiz
Aşk Mantık İntikam
Masumiyet
Yargı
Üç kuruş
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
Son Yaz
Maraşlı
Kaybettiklerimiz
Rasim Öztekin
Doğan Cüceloğlu
Sezai Karakoç
Başak Cengiz
Oğuz Yılmaz
Hüner Coşkuner
Kadir Topbaş
Ferhan Şensoy
Kartal Tibet
Karahan Çantay
Nasıl?
HES kodu nasıl alınır
Aşı randevusu nasıl alınır
Aşı kartı nasıl alınır
Tam kapanma nasıl olacak
Su diyeti nasıl yapılır
Cuma namazı nasıl kılınır
Peppa pig nasıl öldü
İnsülin nasıl yazılır
Ritüel nasıl yapılır
Türkiye gruptan nasıl çıkar
Tarifler
Güllaç tarifi
Soğuk baklava tarifi
Taco tarifi
Tulumba tatlısı tarifi
Sufle tarifi tencerede
Galette tarifi
Gulaş tarifi
Çiğ köfte tarifi
Panna cotta tarifi
Cizleme tarifi
Ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak
Kabine toplantısı ne zaman
Yasaklar ne zaman bitiyor
Tam kapanma ne zaman
Kafeler ne zaman açılacak
Bilim kurulu toplantısı ne zaman
DGS tercihleri ne zaman
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021
Okullar ne zaman kapanacak
Türkiye maçı ne zaman
Kim?
Survivor kim elendi
Masterchef kim kazandı
Şampiyon kim
Camdaki kız hayri kim
Galatasaray başkanı kim oldu
Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim
Boji kim
Andımızı kim yazdı
Elektriği kim buldu
Emniyet Genel Müdürü kim
Nasıl geçer?
Burun akıntısı nasıl geçer
Grip nasıl geçer
Öksürük nasıl geçer
Arpacık nasıl geçer
Pişik nasıl geçer
Koltuk altı kararması nasıl geçer
Sivilce lekeleri nasıl geçer
Nasır nasıl geçer
Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer
Kulak tıkanması nasıl geçer
Kaynak: Habertürk
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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