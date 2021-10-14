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TIMETURK / GÜNDEM / Gölcük’te denizanası istilası

Gölcük’te denizanası istilası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı. Bazı vatandaşlar şaşırtan görüntüler sonrası cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

22 Saat Önce
2021-10-14 20:13:52
Gölcük’te denizanası istilası

İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizanalarını görüntüledi.

“BU YIL ÇOK DAHA FAZLA GÖRÜNDÜ”

Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, “Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sahil şeridinde denizanası görmeye başladık. Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla gözüktü. Balık tutmamıza engel oluyor” dedi.

“ENDİŞELENDİK”

Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise “Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik. Sahilimizi böyle görmek istemeyiz. Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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