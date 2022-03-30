Göktürk-1 uydusundan 1915 Çanakkale Köprüsü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.
2022-03-30 13:03:41
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" ifadeleriyle paylaşılan fotoğraflarda, köprünün farklı açılardan çekilmiş görüntüleri yer alıyor.
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