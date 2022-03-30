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TIMETURK / GÜNDEM / Göktürk-1 uydusundan 1915 Çanakkale Köprüsü

Göktürk-1 uydusundan 1915 Çanakkale Köprüsü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

2 Saat Önce
2022-03-30 13:03:41
Göktürk-1 uydusundan 1915 Çanakkale Köprüsü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" ifadeleriyle paylaşılan fotoğraflarda, köprünün farklı açılardan çekilmiş görüntüleri yer alıyor.

Ekran Resmi 2022-03-30 13.01.35 .

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