Gökmen Karadağ kimdir? Gökmen Karadağ neden istifa etti? Gökmen Karadağ Halk TV’den kovuldu mu?

Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının moderatör ve sunucusu Gökmen Karadağ kanaldan istifa ettiğini duyurdu. Peki Gökmen Karadağ kimdir? Gökmen Karadağ hangi kanala geçti? Gökmen Karadağ kiminle evli? Gökmen Karadağ aslen nereli? İşte detaylar…

Halk TV'nin en çok izlenen programlarından olan 'Açıkça'' sunucusu Gökmen Karadağ, kanaldan ayrıldığını duyurdu. Gökmen Karadağ'ın 5 yıldır hizmet verdiği kanaldan neden ayrıldığı merak ediliyor.

Gökmen Karadağ kimdir, nereli?

1970 yılında Erzincan'da doğan Gökmen Karadağ, haber sunucusu eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üzerinden tamamladı .

Kariyerine mühendis olarak başlayan Gökmen Karadağ, zaman içerisinde medya sektörüne yönelmişti. Beş ay spikerlik kursu aldıktan sonra Yaşam Radyo‘da çalışmaya başladı. Burada sabahları gazeteleri okuyordu. 1995 yılında HBB kanalında dış haber muhabiri olarak görev yaptı.

1996 yılında Kanal 6 ekranlarında “Bu Sabah” adlı programı sunmaya başladı. Ertesi yıl ise Kanal D‘ye transfer olarak “Çalar Saat” programını sunmaya başladı. Bir süre sonra programın aynı zamanda editörlüğü ve muhabirliğini de yaptı. 1999 yılında BRT kanalına geçerek Ana Haber bültenini sundu. Ayrıca aynı kanalda “Güne Bakış” adlı bir programı da sundu.

2002 yılında uzun yıllar boyunca görev yapacağı TV8‘e geçti. Burada “Haberaktif” ve “8. Gün” adlı programların sunuculuğunu yaptı. “Haberaktif” programı, 2012 yılında düzenlenen Antalya Televizyon Ödülleri'nde “En İyi Haber Tartışma Programı” ödülüne layık görüldü. 2013 yılında TV8'den ayrıldı.

Gökmen Karadağ kariyeri

Türkiye'de birçok televizyon kanallarında program sunuculuk yapan Karadağ'ın kariyeri;

· HBB(Dış Haber Muhabiri),

· Kanal 6 (Bu Sabah ve Bu Gece Programları),

· Star TV (Haber muhabiri),

· BRT ve Kanal D(Çalar Saat Programı)

Gökmen Karadağ kiminle evli?

2007 yılında Deniz Yalçın Karadağ ile evlendi. Bu evliliğinden Arya ve Poyraz adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

Gökmen Karadağ Halk TV'den neden ayrıldı?

Gökmen Karadağ'ın uzun zamandır çalıştığı kanaldan ayrıldığını duyurması izleyenlerini üzdü. Peki Gökmen Karadağ kovuldu mu, istifa mı etti?