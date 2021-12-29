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TIMETURK / GÜNDEM / Gökhan Özoğuz koronavirüse yakalandı

Gökhan Özoğuz koronavirüse yakalandı

Hafta sonu verdiği konserde sevenleriyle bir araya gelen Gökhan Özoğuz'un menajeri ve ekip arkadaşları ile birlikte koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

35 Dakika Önce
2021-12-29 16:07:47
Gökhan Özoğuz koronavirüse yakalandı

Müzik grubu Athena'nın 45 yaşındaki solisti Gökhan Özoğuz, hafta sonu verdiği konser sonrası menajeri ve ekip arkadaşları ile birlikte koronavirüse yakalandı. Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı kendisiyle birlikte tüm ailesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Özoğuz'un konuk oyuncu olarak rol aldığı Kırmızı Oda dizisinin çekimleri ve konserleri askıya alındı.

Henüz iki gün önce Twitter hesabından ''2 senedir kendini koruyan herkes covid pozitif şu an kendinizi koruyun'' şeklinde bir paylaşımda bulunan Özoğuz, bugün yaptığı başka bir paylaşımda ise domuz gribi konusunda takipçilerini uyararak ''Asıl şimdi Covid_19 olayı bir kenara, asıl influenza (domuz gribi) gelmiş yine. Omicron hafif geçiyor gibi etrafta ama domuzgribi ne yakalanmamak için her şeyi yapmak zorundayız. O korkunç bir olay işte. DİKKAT!'' ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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