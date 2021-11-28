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Gökhan Özoğuz'dan ''Müslüme'' tepkisi
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TIMETURK / GÜNDEM / Gökhan Özoğuz'dan ''Müslüme'' tepkisi

Gökhan Özoğuz'dan ''Müslüme'' tepkisi

Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Allahın belası mahluklara karşı önlem alalım' çağrısı yaptı.

38 Dakika Önce
2021-11-28 08:47:50
Gökhan Özoğuz'dan ''Müslüme'' tepkisi

Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'ın DNA sonuçlarına göre öz babası olduğunun ortaya çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Müslüme Yağal'ın arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılmış ve Yağal'ın ölümüyle ilgili dedesi tutuklanmıştı. Son olarak, DNA analizine göre dede Yağal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakılmıştı. Müslüme'nin dedesi olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Müslüme'nin DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

Müslüme'nin ölümüne ilişkin yaşanan son gelişmeler, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bebeklerin, aşkların, can içi canların yavrucukların, cennet kokuluların kılına zarar gelmemesi için ölelim biz geberelim de karar çıkartalım. Allahın belası mahluklara karşı önlem alalım. Bunları yapanlar ibreti alem için tecrit edilsinler" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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