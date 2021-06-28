DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hindistan’da kara mantar hızla yayılıyor: Vakası sayısı 40 bini aştı
Denizli'de 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başlangıç noktasında mangal bulundu
Sadık Gültekin: Matematik yine zordu!
Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti
Türkiye’de koronavirüs tablosunda son durum
Gazete yasağı...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka haritası
Hamas lideri Heniyye: Lübnan'ın İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz
Pakistan'da mahkemeden TikTok'un askıya alınması kararı
Memur temmuz zammı ne kadar? Memurlara temmuzda yüzde kaç zam yapılacak?
Pakistan'dan TikTok'un askıya alınması kararı
Libyalı taraflar seçimleri görüşmek üzere bir araya geldi
Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı
Murat Akan: Gates ve Fauci’den sonra Daszak’a da operasyon çekildi

Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti

SSB Başkanı Demir, Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini belirterek, 'Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik.' ifadesini kullandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 20:10:29
Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini bildiren Demir, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, paylaşımında helikopterin kalkış ve iniş görüntülerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş