Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti

SSB Başkanı Demir, Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini belirterek, 'Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik.' ifadesini kullandı.