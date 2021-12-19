Göçük meydana gelen maden ocağını işleten şirketten açıklama

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ, İzmir'in Kınık ilçesinde 45 işçinin yaralandığı maden kazasının, basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde meydana geldiğini ve 10 işçinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

Diğer yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce 22 olarak bildirilen yaralı sayısını Sağlık Bakanlığının 45 olarak güncellediğini belirtti.

Kınık ilçesindeki linyit madeninde dün 21.00 sıralarında göçük meydana gelmişti. Vali Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma devlet hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." açıklamasında bulunmuştu.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Şirketten yapılan açıklamada, dün gece saat 20.40'ta Kınık ilçesi sınırlarındaki linyit madeninde kaza meydana geldiği hatırlatıldı.

Yaralılara şifa ve tüm madencilere geçmiş olsun dilekleri de paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.