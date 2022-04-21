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'Göçmenlere karşı düşmanlık ve nefreti körükleyenler insanlık suçu işliyor'

'Göçmenleri şeytanlaştıran nefret dili Türkiye'nin iç barışı ve huzuru için tehdit' diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Göçmenlere karşı düşmanlık ve nefreti körükleyenler insanlık suçu işliyor; maalesef Türk yargısı kılını bile kıpırdatmıyor' dedi.

1 Saat Önce
2022-04-21 15:16:56
'Göçmenlere karşı düşmanlık ve nefreti körükleyenler insanlık suçu işliyor'

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, son dönemde en çok tartışılan konulardan olan sığınmacı konusunda ilişkin olarak, "Biz Türkleri, bu ülkede yaşayan yabancılara karşı şiddete provoke eden söylemlerin kesinlikle yasaklanması ve şiddet ile nefret propagandası yapanlarla ilgili hukuki işlem yapılması gerekir" dedi.

Alçı ayrıca, bazı örnekler üzerinden göçmen ve sığınmacılara topluca suçlu muamelesi yapılmaya çalışıldığını savunurken, "Halbuki emniyetin rakamlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında suç işleme oranı yüzde 2,1 iken sığınmacı ve göçmenlerin suç işleme oranı yüzde 1,3" ifadesini kullandı.

Alçı, yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin göç ve göçmen politikalarının ağır bir dille tenkit edilmesine saygım var. Hatta bu eleştirilerin bir bölümüne de katılabilirim. Göçmen ve sığınmacıların -zorbalık olmadan- normal ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmesinin savunulmasına, gelişlerin durdurulması ve sınırların kapatılması talebine de saygım var. Suç işleyen yabancıların derhal deport edilmesi konusunda da devlet asla taviz vermemeli. Bu hassasiyete de katılıyorum. Fakat devletin göç politikalarına şöyle hafifçe bir dokunup direkt Türkiye'de yaşayan göçmenlere, sığınmacılara, mültecilere nefret ve düşmanlığı körükleyen söylemlere asla saygım yok. Maalesef en başta Ümit Özdağ ile Tanju Özcan olmak üzere kimi siyasetçiler ve gazeteciler yangına körükle gidiyorlar.

Göçmenlere karşı düşmanlık ve nefreti körükleyenler insanlık suçu işliyor. Maalesef Türk yargısı bu işlenen suçlara karşı kılını bile kıpırdatmıyor. Hukuk bu konularla ilgilenmiyor.

Bir yandan göçmenlere karşı sınırların açılması bir devlet politikası, diğer yandan göçmenlere karşı kin ve düşmanlığa tahrik serbestiyeti de mi devlet politikası? Ne amaçlanıyor?

İşte hükümetin tenkit edilmesi gereken tarafı bu çelişkilerdir, burada devletin tutarsız tavrı sert dille eleştirilmeli.

Göçmenleri şeytanlaştıran nefret dili Türkiye'nin iç barışı ve huzuru için tehdit.

Bu ülke geçmişinde Maraş, Çorum, Sivas, Malatya katliamı gibi olaylar yaşadı. Trakya Pogromu ve 6-7 Eylül felaketi hafızalarda. Altındağ'da yaşanan korkunç görüntüler de göçmen meselesinde bir işaret fişeğiydi." .

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