Girişimci Mahmut Hatipoğlu: “Dijitalleşme Artık Çok Önemli!”

Farklı projelerle ilgileri üzerine çekmeyi başaran Girişimci Mahmut Hatipoğlu, dijitalleşmenin öneminden bahsetti. “Dijitalleşme artık çok önemli, projelerin temelini oluşturuyor diyebilirim!” ifadeleriyle birçok sektörde dijitalleşmenin önemli bir konumda yer aldığını belirten Hatipoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dijital dünya ve dijitalleşmenin çağın gerekliliklerinden biri olduğunu belirten Mahmut Hatipoğlu, “Biliyorsunuz teknoloji her geçen gün gelişiyor. Bu da dijitalleşmenin önemini arttıran bir durum. Dijitalleşme nedir merak edenler için şu şekilde bir özetleme yapabilirim: Ulaşılabilir bilginin dijital ortama aktarılması dijitalleşme olarak tanımlanıyor. Böylelikle bilgi, bilgisayarda okunabilecek bir forma dönüşüyor. Artık birçok firma, geniş bir hizmet ağı oluşturabilmek ve sınırları aşabilmek için dijitalleşmenin gücünden yararlanıyor. Bu nedenle özellikle gelişim göstermek isteyen firmalar için dijitalleşmenin gerekli olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra yeni girişimlerde de dijital dünyanın göz önünde tutulduğunu görmekteyiz.” İfadelerinde bulundu.

Teknolojik Gelişme, Çok Özel Projeler Yapılmasını Sağlıyor

Farklı alanlarda çok önemli çalışmalar gerçekleştiren Girişimci Mahmut Hatipoğlu, “Teknoloji, gün geçtikçe çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Artık işlemler çok kısa bir süre içerisinde yapılıyor. Bundan 20 yıl öncesinde akıllı telefonların hayalini bile kuramıyorduk. Artık yeni modelleri bulunan akıllı telefonlarla gittiğimiz her ortamda işlemlerimizi hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirme şansı elde ediyoruz. Bu durum, aslında bizler için bir kolaylık.

Teknolojiyi iyi amaçlar uğruna kullandığımızda zamandan tasarruf elde ediyoruz. Bunların tamamı, bir yandan da dijitalleşmeyi besliyor. Artık birçok şirket, fiziksel satışlardan daha çok e-ticarete yönelmiş durumda. Böylelikle dünyanın birçok ülkesinde satış yapılabiliyor. İşte dijitalleşme, çok özel projelerin yapılmasını sağlıyor. Eğer yeni bir projeniz varsa projenizi dijital dünyaya adapte etmek durumundasınız.” sözleriyle teknoloji ve dijitalleşme ilişkisinden bahsetti.

Dijital Dünyanın Gücünden Faydalanmak Gerekiyor

Kendi projelerinde de dijital dünyaya uygun çalışmalar geliştirdiğini ifade eden Mahmut Hatipoğlu, “Dijital dünyanın gücünden yararlanmak önemli bir hal aldı. Bu nedenle çalışmalarımızın temel noktasında dijitalleşmenin bulunması gerekiyor. İnsanlara daha hızlı ulaşabilmemizi sağlayan internet dünyası, projelerimizin de daha efektif bir hal almasını sağlayacaktır. Açıkçası ben, çalışmalarımın temeline bu anlayışı koyuyorum.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.