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Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

1 Saat Önce
2022-04-25 21:10:35
Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde karşılaşan Talat G. ve babası A.G ile H.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, üzerinde bulunan tabanca ile Talat G. ve babası A.G.'ye ateş etti.

Olayda, Talat G. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu A.G. ve o sırada caddede bulunan S.S, seken kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. AA .

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