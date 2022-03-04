DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM'den 'nükleer felaket yaşanmaması' çağrısı
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Japonya'dan Ukrayna'ya savunma malzemesi desteği
Vaka sayısı 40 binin altına düştü
Ayçiçek yağına ne kadar zam yapıldı? 2022 Ayçiçek yağı fiyatı
'Rusya'nın nükleer santral saldırısı savaş suçu'
Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi Muhsin Bayrak mı satın alacak?
Gezi parkı davasında mütalaa açıklandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 21 taşınmazı satıyor
Benzin ve motorinde fiyat artışı
Rus oligarklar kimler? Oligark nedir? Oligark kimdir, kimee denir? Oligark anlamı nedir?
Eski Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'Rusya'ya yaptırımların artırılması' çağrısı
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor
Nuh Boğuldu filmi ne zaman çıkacak? Nuh Boğuldu oyuncuları kimler?
Putin: Ukrayna ile hafta sonu üçüncü tur görüşmeleri yapılacak

TIMETURK / GÜNDEM / Gezi parkı davasında mütalaa açıklandı

Gezi parkı davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

2 Saat Önce
2022-03-04 19:10:38
Gezi parkı davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın `Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs` suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise `Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme` suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş