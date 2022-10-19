Gerçek ve yalan hiçbir zaman bu kadar iç içe geçmemişti

Rumelihisari İskele Restoranın Şefi Nuri Soysal, Michelin’den kendisini müjde için arayanları dolandırıcı sanınca Michelin törenine gidemedi. İşte diğer örnekler; geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan Abdulrezak Gurnah, kendisine telefondan haberi veren yetkiliyi dolandırıcı sanıp “Lütfen beni rahat bırakın” dedi. Kendisini arayan savcıya 'Beni mi dolandıracaksın' deyip telefonu yüzüne kapatan genç hakkında 'Savcıya hakaret'ten dava açıldı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisinde tavsiye edilen restoran olarak yer alan Rumelihisari İskele Restoranın Şefi Nuri Soysal, davet için açılan telefonu dolandırıcı zannedince, rehberde yer aldıklarını televizyondan izlediği törende ismi okununca öğrendi.

Rehberde "tavsiye edilen" işletme olarak yer alan Rumelihisarı İskele Restoranın şefi Nuri Soysal, kendisini ödül törenine davet etmek için arayan yetkilileri telefon dolandırıcısı zannetti. Yaşadığı deneyimi anlatan Nuri Soysal, "Bana bir telefon geldi, ben de dolandırıcı zannettim. 'Kapat telefonu' dedim, ismimi söyleyince. Davetiye geldi mi, gitti mi onu söylemediler. Ben de bir daha da arayıp sormadım. Sonra televizyonda ismim okununca tabii ki çok üzüldüm. Gerçekten çok güzel bir ortamı kaçırdım. Bütün arkadaşlarım gitti. Ben gitmedim, yanlış anladım. Michelin'den özür diliyorum" dedi.

MAĞDURLARIN SAYISI ARTINCA…

Son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı, milyon dolarlık işadamlarından bilim adamlarına kadar her yıl dünya çapında yüz binlerce insanı mağdur ediyor. Büyük bir kısmı gazetelere haber bile olmayan telefon dolandırıcılığı, iyi niyetli aramalarda ise yanlış anlaşılmalara sebep oluyor.

İşte derlediğimiz birkaç örnek:

NOBEL'İ TELEFON ŞAKASI SANDI: LÜTFEN BENİ RAHAT BIRAKIN!

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığını telefondan öğrenen Tanzanyalı yazar Abdulrezak Gurnah, kendisine şaka yapıldığını sandı. Gurnah, 2021 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

İngiltere'de yaşayan Gurnah, haberi aldığı sırada çay hazırlıyordu. Telefon şakası mağduru olduğunu sanan yazar, haberi veren yetkiliye “Lütfen beni rahat bırakın” dedi. Sık sık şakaya maruz kaldığı için yazarı inandırmak kolay olmadı. Gurnah'ın ikna olması yaklaşık 10 dakika sürdü. Nobel ödül komiteleri, aday listelerini sır gibi gizli tutuyor. Kazananlar haberi genellikle telefonla öğreniyor. 2020'de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Rabirt Bab Vilsinda, yabancı numaraların çağrılarına cevap vermediği için haberi gece yarısı kapısını çalan komşusundan öğrenmişti.

Abdulrezak Gurnah

GERÇEK SAVCIYA “BENİ Mİ DOLANDIRACAKSIN” DEYİNCE SAVCIYA HAKARET'TEN DAVA AÇILDI

İstanbul'da, kendisini arayan savcıya "Beni mi dolandıracaksın" deyip telefonu yüzüne kapatan genç hakkında "Savcıya hakaret"ten dava açıldı.

Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı, soruşturma dosyasındaki taraflardan birinin ifadesini almak istedi. 28 yaşındaki Resul S., iddiaya göre çıkarılan tebligatlara rağmen adliyeye gelmek istemedi.

2019 yılında Resul S.'nin telefonu çaldı. Savcı, kendisini tanıttıktan sonra genç adamdan ifade vermesini istedi. Fakat yine iddiaya göre Resul S., "Medyada her gün duyuyoruz. Kendilerini savcı hakim olarak tanıtan dolandırıcılar var. Dolandırıcı mısın sen?" diyerek telefonu kapattı. Savcı bu konuşma sonrası Resul S.'yi savcılığa ihbar etti. Savcının şikâyeti sonrası Resul S. hakkında dava açıldı. Gözaltına alınan Resul S., hâkim karşısına çıktı. İfadesinde, kendisini arayan kişinin savcı olduğunu bilmediğini beyan eden genç, "Her gün kendisini savcı olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdıkları ben de savcı beyi dolandırıcı olarak düşündüm. Aramızda hararetli bir konuşma geçti. Savcı olduğunu bilmiyordum" dedi. İfadesi sonrası genç, serbest bırakıldı.

POLİS'İ DOLANDIRICI SANDI AMA KENDİSİ ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da yaşayan Rauf Bulut isimli vatandaş kimlik numarasının dolandırıcılarının eline geçtiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı. 3 ayda adına sayısız dolandırıcılık dosyası açılan ve telefonuna gelen sayısız aramadan dolayı şikayetçi olan Bulut, kendi adı kullanılarak doktor avukat ve uzman çavuş kimliği ile birçok sitede satış yapıldığını öğrendi. Kimlik bilgileri kullanılarak birçok vatandaşın dolandırıldığını öğrenen Bulut yetkililerden yardım istedi. Haberi olmadan birçok olaya karışan Bulut, tehdit edilmeye başladığını söyledi. İlkokul mezunu olan Bulut sahte doktor, avukat ve uzman çavuş kimliğinden haberi olamadığını ve birçok vatandaşın kendisinin dolandırıcı olduğunu zannettiğini söyledi. Bulut, “Bundan bir buçuk ay öncesinden Adıyaman Kahta'dan bir kişi beni aradı, polis memuru olduğunu ve telefon dolandırıcılığı yaptığımı söyledi. Adama inanmadım, dolandırıcı sandım yüzüne telefonu kapattım. Tekrardan aradı, bir sitede dolandırıcılık yaptığımı söyledi, bunun ben olmadığını söyledim. Bende 155'i aradım beni arayanın numarasını istediler, sonra bana dönüş yaparak dolandırıcı olabilir olmaya da bilir diyerek dikkat etmemi söylediler. Üzerinden bir buçuk ay daha geçti, karakoldan beni çağırdılar, ne iş yaptığımı sordular çiftçi ve ilkokul mezunu olduğumu söyledim. Bana orada doktor kimliğim olduğunu söylediler. Adıma doktor kimliği düzenlenmiş, ben milleti alış veriş sitesinden dolandırıyormuşum. Kimlik kartına baktık fotoğraftaki ben değildim, aynı zamanda gün ve ay doğum günümde tutmuyordu. Sadece benim kimlik numaram ve adımı kullanmış.

Rauf Bulut .