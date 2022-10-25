Gerçek 1000 TL ile imza tuzağı

Son günlerde ciddi bir dolandırıcılık olayının giderek yaygınlaştığı iddiası ortaya atıldı.

Vatandaşların kendi aralarında dolaşıma sokulan yeni bir uyarı mesajında, sözde PTT görevlisi kıyafetiyle dolandırılabilecekleri belirtiliyor...

PTT üniformalı bir takım dolandırıcıların kurban seçtikleri kişiye 1000 TL getirip imzasını aldıkları ve aynı imza yoluyla büyük miktarda meblağlar karşılığı dolandırabilecekleri ifade ediliyor.

Benzer yollarla kargocu kılığı ile eve kargo getirerek imza alındığı ve çok sayıda kişinin bu yolla mağdur edildiği gündeme yansımıştı. Ancak bu kez PTT üzerinden hak sahiplerine belli tarihlerde sosyal destek gönderildiği bilindiğinden, bu durum dolandırıcılar için bir "fırsat" olarak görülüyor.

PTT kılığında 1000 TL ile dolandırıcılık

Dijital paylaşım ortamlarında dolaştırılan metin, "gerçek para ile dolandırılabilirsiniz" deniliyor. Uyarıda, 112'nin aranması da tavsiye ediliyor...

İşte o uyarı yazısı;

Herkesin dikkatine!. Yeni dolandırıcılık şebekeleri çıkmış.

PTT kıyafetli kişiler size devletten 1000 TL gönderildi diyerek para getiriyorlar. Para gerçek...

Teslim aldığınıza dair imza attırıyorlar. Formun altına iliştirilmiş belgeleri görmüyorsunuz. Böylece vekalet alınıp üzerinize kayıtlı ne varsa satıyorlar ya da tefeciden borç alıp senet de imzalayabilirler.

Dikkat edin. 1000 TL gerçek para veriyorlar. Ama tüm malınıza ipotek ve haciz koydurarak sizi soyup soğana çeviriyorlar. Sakın imza atmayın. İmza attığınız anda tuzaklarına düşersiniz.

Noter arkadaşımın dediği maalesef aldatılanlar arasında gençler de çokmuş. Mümkün olduğunca paylaşalım belki birkaç aileyi haberdar ederek kurtarmış oluruz.

Ayrıca böyle bir şeyle karşılaştığınızda asla parayı kabul etmeyip imza atmayın ve kişileri soruşturduktan sonra derhal 112'i arayarak durumu polise bildirin ki sahtekarlar kısa sürede yakalansın.