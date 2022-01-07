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Genetiği değiştirilmiş ürünlerin hayvan yemlerinde kullanımına onay
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Genetiği değiştirilmiş ürünlerin hayvan yemlerinde kullanımına onay

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği'nin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı soya ile mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.

1 Saat Önce
2022-01-07 09:42:17
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin hayvan yemlerinde kullanımına onay

Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak endüstriyel "proteaz/mukorpepsin" enziminin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.

Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş 4114 mısır çeşidi ile genetiği değiştirilmiş bir soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor.

Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

invisible.

bu doktor serdar uysal yahudi cemaati ile çli dışlı. var bu işte bir film fırıldak. tarım bakannını da, hükümeti de kınıyorum. milletin anasını ağlattınız ey hükümet. korona ya faydası olmayın ilaçları 4 er 4 er; 8 er 8 er millete yasladınız. milleti zehirlediniz. yazıklar olsun size..

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