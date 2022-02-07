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Genco Erkal'dan iktidara zam eleştirisi: 'Sonu olacak…'

Sanatçı Genco Erkal, “Yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak” dedi. Polisiye romanlarının ünlü yazarı Ahmet Ümit’in de zamlara tepkisini gündüz vakti gaz lambası eşliğinde yemek yiyerek gösterdi.

3 Saat Önce
2022-02-07 11:17:39
Genco Erkal'dan iktidara zam eleştirisi: 'Sonu olacak…'

Türkiye'de elektriğe yapılan zamma tepkiler sürüyor.

Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023'ü göremeyesiniz" yazdı.

Genco Erkal, iktidarın ekonomi politikasını eleştirerek, gelen zamlara tepki gösterdi. Erkal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023'ü göremeyesiniz."

Ekran Resmi 2022-02-07 11.20.17

Polisiye romanlarının ünlü yazarı Ahmet Ümit'in de zamlara tepkisini gündüz vakti gaz lambası eşliğinde yemek yiyerek gösterdi.

Ahmet Ümit sosyal medya hesabı Twetter'dan "Ne yapalım, gaz lambasını yakarım, rakımı içerim. Bu günler de geçer elbet, eşe dosta selam olsun..." paylaşımında bulundu.

Ekran Resmi 2022-02-07 11.15.35

 

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