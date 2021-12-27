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Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1575 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.

28 Dakika Önce
2021-12-27 22:55:35
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1575 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu. Türk Telekom

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak gençlerle doğrudan iletişime çok önem verdiklerini belirterek, "İşte bugün de uzun zamandan bu yana çalışmalarını yürüttüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizi daha da büyütecek, bizi güçlendirecek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmemizi sağlayacak güzel bir haberi sizlerle paylaşacağım." diye konuştu.

Sporda tesisleşme devrimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkenin her köşesini pırıl pırıl modern tesislerle donattık. Stadyumlarımız, kapalı spor salonlarımız, havuzlarımız, atletizm pistlerimiz, gençlik merkezlerimiz, branşlara özel salonlarımız bugün Türk sporuna ve tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Son yıllarda sporda dünya çapında bizi gururlandıran başarıların temelinde bu tesisleşme hamlesi yatıyor. Tesisler arttıkça, kolay ulaşılabilir oldukça ve spor vatandaşlarımızın hayatının birer parçası haline geldikçe sporcu sayımız da arttı. Bugün lisanslı toplam sporcu sayımız 10 milyon 702 bin. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla lisanslı sporcumuz var. İşte tesisiyle, planlamasıyla, sporcu sayısıyla bu gerçek bir spor devrimidir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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