Genç Kürtler göçmenleri istemiyor!

Türkiye’de göçmenlere yönelik söylemler her gün daha da sertleşip zaman zaman ırkçı bir tona bürünüyor ve göçmenlerin geri gönderilmesi ve mevcut durumları sürekli gündemde yer tutmaya devam ediyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

1002 Kürt genciyle yapılan araştırma “Kürt Z kuşağının” yaklaşık yarısının göçmenlerin Türkiye'ye yerleşmesine karşı çıktığını ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesine destek verdiğini ortaya koydu. Rudaw'da yer alan habere göre; Türkiye'de göçmenlere yönelik söylemler her gün daha da sertleşip zaman zaman ırkçı bir tona bürünüyor ve göçmenlerin geri gönderilmesi ve mevcut durumları sürekli gündemde yer tutmaya devam ediyor.

KÜRT NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLLERDE YAPILDI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Mart 2020 itibariyle 4 milyon sığınmacı ve mülteci Türkiye'de kayıtlı olarak bulunuyor. Göçmenlerin yaklaşık 3,7 milyonu Suriye, 167 bin 325'i Irak, 129 bin 323'ü Afganistan ve 24 bin 300'ü ise İran vatandaşı.“Spectrum House” Araştırma Merkezi, en genç Kürt nüfusa sahip 5 ilde “Kürt Z Kuşağının Sığınmacı ve Göçmenlere Yönelik Algı ve Tutumları” konulu bir araştırma yaptı. Araştırma Diyarbakır, Van, Şırnak, İzmir ve İstanbul'da yapılırken araştırma, Kürt Z kuşağının, göçmenler konusundaki tutum, algı ve yaklaşımını inceledi.

GENÇ KÜRTLER İSTEMİYOR

Araştırma kapsamında 18-25 yaş aralığında 1002 gençle yüz yüze mülakatlar gerçekleştirildi.Buna göre araştırma “Kürt Z kuşağının göçmenlere dair genel olarak olumsuz bir algı ve tutum sahip olduğu” sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan her beş gençten sadece biri, "sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye'ye gelip yerleşmesine izin verilmesi gerektiğini" aktarırken Kürt gençlerinin büyük bir kısmı “göçmenlerin Türkiye'ye gelip yerleşmesine karşı çıktığını” söylüyor.