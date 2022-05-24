Genç kız evinde ölü bulundu

Kartal'da iddiaya göre 2 arkadaşıyla yaşadığı eve gelen 20 yaşındaki Cemre Bilmez başından vurulmuş halde bulundu. Erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişi ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından genç kızın yaşadığı eve gelen arkadaşları Bilmez'in intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi Mahur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde bir okulda memur olarak çalışan Cemre Bilmez(20), erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Bilal M. ve arkadaşı Yusuf İslam B. ile yaşadığı eve geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Yusuf İslam B. polisi arayarak arkadaşlarının intihar ettiğini söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini, Mehmet Bilal M.'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Bilal M. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Cemre Bilmez'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda dairede, 3 adet intihar mektubu bulundu. Gözaltına alınan Yusuf İslam B.'nin polise verdiği ifadede, üçünün intihar etmek için evde buluştuğu, cesaret alabilmek için gece boyu alkol aldıkları ve arkadaşlarından temin ettikleri silahla önce Cemre Bilmez'in daha sonra ise Mehmet Bilal M.'nin intihara giriştiklerini ve kendisinin korkarak intihar etmekten vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili Kartal Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemeleri sürerken Bilmez'in haberi alan yakınları olayın yaşandığı eve geldi. Genç kızın yakınları Cemre Bilmez'in intihar edecek biri olmadığını söyledi.

"ASLA İNTİHAR EDECEK BİRİSİ DEĞİL, SÜREKLİ KONUŞTUĞUM, İLETİŞİMDE OLDUĞUM BİRİSİ"

Cemre Bilmez'in adını vermek istemeyen çocukluk arkadaşı, "Ben Cemre'nin çocukluk arkadaşıyım. Beraber Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdük. Kendisi çok yaşam dolu enerjili bir insandı. Yani nasıl böyle bir şeyin başına geldi hala inanamıyorum. 3 gün önce yanındaydım. Geldim yanında erkek arkadaşı, erkek arkadaşının kuzeni de vardı. Erkek arkadaşının kuzeninin ismi Yusuf, erkek arkadaşının ismi Mehmet'ti galiba. 3 hafta önce tanıştıklarını söylediler. Birlikte şu an burada yaşadıklarını, çocuğun gidecek yeri olmadığını söyledi. 3 gün sonra da bu olay geldi yani. Daha dün de konuşmuştum. Dünden önceki gün 'Kanka bize gel bizde de kal eğleniriz' dedi. Ben de gelmek istemedim, arkadaşımlaydım. Sonra bu olay oldu işte. Asla intihar edecek birisi değil. Sürekli konuştuğum, iletişimde olduğum birisi. O çocuktan da çok hoşlanıyordu son zamanlarda. İyi birisi falan diyordu ama asla intihar etmez Cemre. O bilinçte bir insan değil. Bana kardeşim söyledi. Ben de şok oldum. Hemen geldim buraya zaten" dedi.

"ÜÇ HAFTA ÖNCE TANIDIĞI BİRİSİ İÇİN NEDEN İNTİHAR ETSİN CEMRE"

Konuşmasına devam eden arkadaşı, "Cemre zaten Milli Eğitim'e bağlı bir okulda devlet memuru olarak çalışıyordu. Asla böyle çok ciddi bir aşk yoktu böyle intihar edebilecek kadar. Sürekli konuşuyorduk zaten. Üç hafta önce tanıdığı birisi için neden intihar etsin Cemre" diye konuştu.

"CEMRE ÇOK HAYAT DOLU BİR KIZDI. YANINDAKİLERİ KESİNLİKLE TANIMIYORUM"

Cemre Bilmez'in arkadaşı Ömer Özel ise, "Cemre'nin yakın arkadaşıyım Kartal'dan. Cemre ile bir senedir tanışıyoruz yakın arkadaşımız sayesinde. Duydum direkt geldim, Bursa'dan geldim. Çok üzüldüm. Hayat dolu bir kızdı, yapacağını düşünmüyorum. İntihar olduğu söyleniyor. İntihar olarak geldim direkt. Olduğunu düşünmüyorum. Cemre çok hayat dolu bir kızdı. Yanındakileri kesinlikle tanımıyorum. Ben hatta tek kaldığını sanıyordum. Ev arkadaşı gittikten sonra hiç haberim olmadı yani evle ilgili durumunu bilmiyordum. Erkek arkadaşından hiç haberim yoktu. Cemre yeni kedi sahiplendi. Kedi sahiplenen bir insanın ben intihar etmek isteyeceğini sanmıyorum. Ki kedisini de seviyordu. Sırf onun için bile intihar edeceğini sanmıyorum" dedi. DHA