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TIMETURK / GÜNDEM / Genç doktor, kalp krizinden öldü

Genç doktor, kalp krizinden öldü

Bitlis'te, spor merkezinde kalp krizi geçiren Dr. Leyla Gonca Turan (28), kaldırıldığı hastanede meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1 Saat Önce
2021-12-18 17:51:12
Genç doktor, kalp krizinden öldü

Bitlis Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan Dr. Leyla Gonca Turan, spor yapmak için Tatvan ilçesindeki spor salonuna gitti. Burada çalıştığı sırada aniden fenalaşan Turan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Leyla Gonca Turan, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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