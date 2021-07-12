Gelen tepkiler sonucu skandal fotoğrafı silmek zorunda kaldılar

Vahşice katledilen Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuğu hâlâ kullanan katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun ailesi, cinayetin işlendiği o koltukta gülerek poz verip Instagram’da paylaştı. Ancak gelen tepkiler üzerine, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu fotoğrafı sildi.

Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun ailesi skandal bir paylaşım yaptı. Kız kardeşi S. Garipoğlu Instagram hesabından ailenin fotoğrafını paylaştı. Ancak oturdukları koltuk dikkatli gözlerden kaçmadı.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı. Muhabir TV'nin haberine göre fotoğraftaki mutlu aile tablosunun altında korkunç bir detay ortaya çıktı.

Habere göre, Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltukta hala kan izleri duruyor. Koltuğu atmadıkları gibi üzerinde de gülerek poz veren Garipoğlu ailesi tepkilere neden oldu. Ancak kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi. Çünkü poz vererek oturdukları koltuk, Münevver Karabulut'un 12 yıl önce öldürüldüğü odada yer alan kanlı koltuktu. Münevver, Cem'den kaçmaya çalışıp sığındığı odada bıçaklanmıştı. Münevver'in kanı o koltuğa bulaşmıştı. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.



KOLTUĞU ATMAMIŞLAR

Bu fotoğraf karesi, Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındığı başka eve o kanlı koltuğu da götürdüğü de ortaya koyuyordu. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silindi.

NE OLMUŞTU?

Tarih 3 Mart 2009'u gösteriyordu. Türkiye'de çok konuşulacak bir cinayet işlenmişti. 17 yaşındaki lise öğrencesi Münevver Karabulut, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir'deki villada vahşice öldürülmüştü. Önce defalarca bıçaklanan Münevver, Cem Garipoğlu tarafından, testereyle kesilen başı gitar kutusuna, vücudu ise bavula konularak Etiler'de çöp konteynerine atılmıştı. Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni olan Cem Garipoğlu, cinayet sonrası kayıplar karıştı. Polisin yaptığı baskılar sonrası, Cem Garipoğlu 197 gün sonra polise teslim edildi.

İNTİHAR ETTİ

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu “çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan, en üst sınır olan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silivri'de 5 No'lu L Tipi kapalı Cezaevi'nde cezasını çekmeye başlayan Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 günü intihar etti. Ancak kamuoyunun çoğu Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği ve yaşadığına inanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.