Gelen mesaja dikkat! Elektrik faturası ile dolandırılabilirsiniz

Sosyal medya dolandırıcılarının yeni yöntemi elektrik faturaları oldu.

Elektrik faturalarındaki artışın engellenmesine destek kampanyası bahanesiyle, çalınmış gerçek hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj atan dolandırıcılar, paylaştıkları linke tıklanmasını istiyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan bu linkten kendisine de geldiğine ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Bu linkler tanıdığımız ya da inandırıcılığı olan insanlardan geliyor. 'Anketimize katılmak ister misin? Sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz' diye gelen bu linkler tıklandığında sizi bir bağış ekranına yönlendiriyor ve küçük miktarda bağış yapmanız isteniyor. Siz de rakam küçük diye kredi kartı ya da banka bilgilerini verirseniz tüm hesabınız boşaltılabiliyor. Onun dışında yine sosyal medya hesabınız hack'lenebiliyor ve bu tarz saldırıları sizin üzerinizden hesabınız ele geçirilerek yapmaya başlıyorlar. Bu noktada çok uyanık olmak gerekiyor."

Elektrik faturalarındaki artışın engellenmesine destek kampanyası bahanesiyle, çalınmış gerçek hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj atan dolandırıcılar, paylaştıkları linke tıklanmasını istiyor.

‘LİNK VARSA KESİNLİKLE TIKLAMAMAK GEREK'

Hackerların gündemi kullanarak inandırıcılık sağlamaya çalıştıklarını belirten Demircan, "Elektrik faturalarıyla alakalı bize linkler gelmeye başladı. Bu mesaj tanımadığınız kişilerden geliyorsa ve içerisinde link varsa kesinlikle o linki tıklamamak gerek. Burada kim olduğunuzun bir önemi yok, bu mesajlar herkese gönderiliyor. Avukatlar, tanınmış kişiler, siber güvenlik uzmanlarına bile gelebiliyor. Kimi tuzaklarına düşürebilirlerse, linke tıkladığınızda ya sosyal medya hesabınızı ya da banka hesap bilgilerinizi kaybedebiliyorsunuz" dedi.

Bu tarz mesajların bir oltalama saldırısı olduğunu vurgulayan Demircan, "Doğrudan mesajı aldığınız sosyal medya kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. 'Mesajı şikayet et' çok açıkta görünen bir düğmedir ve siz tıklayarak mesajın bir spam ya da dolandırıcılık içerikli mesaj olduğunu bildirebilirsiniz. Toplu olarak herkes aynı duyarlılığı gösterirse bu hesaplar çok hızlı bir şekilde kapatılabilecek ve sonrasında da daha fazla insanın dolandırılmasına engel olunabilecek" dedi. .