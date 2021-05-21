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Gazze ve Batı Şeria'da 'ateşkes' sevinci

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan, 'karşılıklı ve eş zamanlı olması' kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de uygulamaya konuldu.

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21.05.2021 08:07:45
Gazze ve Batı Şeria'da 'ateşkes' sevinci

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğrulamıştı.

İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket attıklarını açıklamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli gençlerden "ateşkes" sevinci

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

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Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

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Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

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İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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