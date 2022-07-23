Gazlı içeceklerde alkol mü var? TÜBİTAK gazoz incelemesi sonucu | Hangi gazlı içecekte ne kadar alkol var?

Gazlı içeceklerde alkol mü var? Gazeteci Kemal Özer, 2006 yılında gazlı içeceklere ilişkin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre gazlı içeceklerde alkol olduğu doğrulandı. Peki hangi gazlı içecekte ne kadar alkol var? TÜBİTAK gazoz incelemesi sonucu...

Gazeteci Kemal Özer, 2006 yılında gazlı içeceklere ilişkin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre gazlı içeceklerde alkol olduğu doğrulandı. Peki hangi gazlı içecekte ne kadar alkol var? TÜBİTAK gazoz incelemesi sonucu...

Gazlı içeceklerde alkol mü var?

Gazeteci Kemal Özer'in 2006 yılında bir tıp fakültesine gönderdiği gazlı içeceklerin bir incelemeye tabi tutulması sonucunda numuneler de alkol tespit edildiği öğrenildi.

Özer konuyla ilgili; "İster gazoz, ister renkli içecekler, isterse de kolalara dışarıdan alkol çözücü olarak eklenir. Aksi halde suya eklenen maddeler karışmaz. Yani alkol fermantasyon sonucu oluşmuyor. Bizatihi çözücü olarak dışarıdan ekleniyor. Ayrıca kimyacılar bilir ki aromalar alkol içinde taşınır." açıklamasını yaptı.

Hangi gazlı içecekte ne kadar alkol var?

Bölge Gündem'in haberine göre; Tüketiciler Birliği, piyasaya sunulan ve tüketiciye satışı gerçekleştirilen 10 ayrı gazoz markasını Tübitak Marmara Araştırma Merkezinde incelemeye aldı.

Uludağ 1.56

Akmina 1.28

Tansaş 1.16

Çamlıca 0.84

Fruko 0.76

Sensun 0.60

Sprite 0.56

Seven Up 0.44

Kipa 0.20