Gaziantep'ten sonra Mardin'de katliam gibi kaza! 16 kişi öldü

Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan gübre yüklü TIR'ın 2 araca çarparak devrildiği kazanın ardından, yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü başka bir TIR daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi de yaralandı. Gaziantep’te sabah meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaşamını yitirirken, yurt genelinde bugün toplam 36 kişi trafik terörüne can verdi.

Gaziantep'teki kazanın bir benzeri akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Kaza saat 17.00 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonun yanında oldu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü bir TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti.

TIR KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken saat 17.45 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. 29 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan kaza anı ve sonrası güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde kaza yerinde bulunan görevlilerle birlikte vatandaşların, hızla gelen TIR'ı görünce kaçıştıkları görüldü.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, “Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, şu ifadeleri kullandı:

* “İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

* Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz.”

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan bakan Bozdağ, şunları belirtti:

* “Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

* Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır.”

BAKAN SOYLU OLAY YERİNE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

* “Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu.

* Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var.

* Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin.”

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, kaza nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.

.