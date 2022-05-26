Gaziantep'teki saldırganın kimliği belli oldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'kendisini patlatacağını' belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi. Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bomba imha uzmanları çalışma başlattı

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay çok yönlü araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Tekbir getirerek içeri girmeye çalıştı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne elinde poşetle gelen kimliği şüpheli bir kişi tekbir getirerek içeriye girmeye çalıştı. Polislerin havaya uyarı ateşi yapmasına rağmen teslim olmayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler şüphelinin beraberinde getirdiği poşeti incelemek üzere bomba imha ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye ile patlatıp incelediği poşette patlayıcıya rastlamadı.

Kimliği belirlendi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışırken vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin hastanede tedavisi sürüyor. Şüpheli kişinin çok sayıda sabıkası bulunan Ümit Koçyiğit olduğu belirlendi.

Gaziantep Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kıyafetinde kablolar ve elinde siyah çanta ile emniyete gelerek polislerin üzerine yürüyen şüphelinin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak şöyle denildi:

"26.05.2022 günü saat 17.10 sularında İl Emniyet Müdürlüğümüz ana giriş kapısı önünde üzerinde bere, kaban, kıyafeti önünde kablolar ve sol elinde siyah bir çanta bulunan kimliği belirsiz bir şahıs koruma memurlarının üzerine yürümüştür. Akabinde görevli memurlar tarafından gerekli reaksiyon gösterilerek şüpheli silahla etkisiz hale getirilmiştir. Bomba imha ekiplerimizce yapılan çalışmada sahte bomba düzeneği tespit edilmiş, şüphelinin canlı olarak sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır.

Adının Ümit Koçyiğit olduğu tespit edilen saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı olarak sürdürülmektedir."

AA