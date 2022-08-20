Gaziantep'teki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'te 16 kişini hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gaziantep'te yolcu otobüsü, bir ambulans, bir itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına çarptı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kazada ikisi muhabir, 16 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada "Otoyolda şu anda yaklaşık olarak Nizip'e 10 kilometre mesafedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor 10.45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. " dedi.

Gül açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde 3 itfaiye görevlisi, 3 tanesi sağlık görevlisi, 2 de gazeteci arkadaşımız var. Şu anda müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Yaşamını yitirlenlerin sayısının 16'ya yükseldiği açıklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kontrollü olarak kısmen trafiğe açıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, kazayla ilgili açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını duyurdu. .