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Gaziantep’te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

1 Saat Önce
2022-05-23 22:11:54
Gaziantep’te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneykent Mahallesi'nde öğleden sonra aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıka tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar (33) yaşamını yitirdi, Mehmet Polat (35) ile Hüseyin Toğrul ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Polat da kurtarılamadı. Toğrul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Polis, silahlı kavgayla ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

.

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