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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği minibüsün sürücü Hakan Y. (31), bacağından yaralandı.

11 Dakika Önce
2022-06-06 22:45:00
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, kavşakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında Hakan Y.'nin kullandığı 27 AFK 632 plakalı minibüse otomatik tüfekle ateş açılması sonucu sürücü Hakan Y., bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olayda bacağından yaralanan Hakan Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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Polis, olay sonrasında kaçan ve kimlikleri saptanan M.Y. (23), M.Y. (18) ile S.Y.'nin (52) yakalanması için çalışma başlattı. DHA .

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