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TIMETURK / GÜNDEM / Gaziantep'te provakatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Gaziantep'te provakatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

2 Saat Önce
2021-08-15 20:31:48
Gaziantep'te provakatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.M., dün Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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