Gaziantep'te korku dolu anlar! 5 katlı bina bir anda çöktü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı boş bir bina çöktü. Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
2021-08-01 14:45:34
Çağdaş Mahallesi 58 Sokak'taki 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BİNANIN BOŞ OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ
Binanın boş olduğu ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Çöken binanın çevresindeki ev ve yakınına park edilen araçlarda hasar oluştu.
Belediye ekipleri ise enkaz temizleme çalışmalarına başladı. Polis ekiplerinin mahalledeki bekleyişi sürüyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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