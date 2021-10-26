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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanma hazırlığına yönelik operasyonda aralarında avukat ve hemşirenin de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2021-10-26 09:27:59
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ve Mersin'de düzenlenen operasyonda aralarında avukat ve hemşirenin de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgütsel döküman ele geçirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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