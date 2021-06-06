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Gaziantep'te dur ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: Biri polis 5 yaralı

Gaziantep'te güven timlerinden kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.

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06.06.2021 22:30:22
Gaziantep'te dur ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: Biri polis 5 yaralı

Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında park halindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

Saçmaların isabet ettiği bir polis ile çevredeki biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karakoldaki polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında şüpheli 2 kişi yakalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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