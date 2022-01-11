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Gaziantep'te 11 araç birbirine girdi! 8 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2022-01-11 00:20:41
Gaziantep'te 11 araç birbirine girdi! 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden plakası öğrenilemeyen LPG yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Bu sırada arkasından gelen 5 TIR ve 6 otomobil de bariyerlere çarparak savrulan TIR'a çarptı. Bazı araçlar çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönerken, kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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