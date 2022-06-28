Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay (40), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te, 2018'de görev yapan yerel gazeteci Mahmut Ö.'ye aracına bindiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan Mahmut Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklu bulunan sanıklardan Selçuk Y., bir mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay olduğunu belirtti. Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Ay, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İbrahim Ay, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAYAK GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Silahlı saldırıyı azmettirme suçlamasıyla tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, daha önce bir kişiye yönelik sopalı saldırı görüntüleri ile gündeme gelmişti. İbrahim Ay, 2017 yılında vefat eden kız kardeşi ile ilgili söylemleri nedeniyle bir kişiyi, yanındaki bazı kişiler ile sopayla darp etmişti. Olayın görüntülerinin geçen yıl ortaya çıkmasının ardından Ay, sosyal medya hesabından, "Vatan, bayrak ve namus... Bizler için kırmızı çizgidir. Avukat olan rahmetli kız kardeşime yönelik 5 yıl önce tezgahlanmış iğrenç, insanlık dışı bir iftira. Her türlü kanuni yola başvurmama rağmen şahsın, 'Suç ehliyetinin olmadığına dair' raporu dolayısıyla maalesef sonuç alamadım. İğrençlik devam etti. Kız kardeşim üzüntüsünden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Yaşananları konuşmak için gittiğimde, şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve tehditlere devam edince bir anlık öfkenin sonucu hadise meydana geldi. Beni yıpratmak için kız kardeşimin ölümüne neden olan şer odaklarının 5 yıl önceki bu görüntüleri şimdi servis etmeleri manidardır. Hepsini Yüce Allah'a havale ediyorum." açıklamasını paylaşmıştı. DHA