Gazeteler, başörtüsü yasası için ne yazdı?

CHP’nin başörtüsü yasası düzenlemesini manşetinden gören gazeteler çoğunlukta…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM'ye sunduğu başörtüsü düzenlemesinin ayrıntıları belli olurken, medya dünyasından farklı tepkiler yükseldi.

İşte gazetelerin manşetlerinden yazdıkları:

BİRGÜN: EŞİTLİK, ADALET ÖZGÜRLÜK LAZIM

Birgün gazetesi: “CHP lideri'nden gelen türbana yasal güvence hamlesinin tek sonucu siyaseti Erdoğan'ın zeminine çekmek olur. İktidarın yarattığı sorunlara karşı hayatta kalmaya çalışan milyonlarca yoksul suni gündem değil çözüm bekliyor.”

SABAH: ZULMÜN TARİHİNİ YAZANLAR ŞİMDİ ÖZGÜRLÜKÇÜ KESİLDİ

Sabah gazetesi: Geçmişte başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi AYM'de iptal ettirmek isteyen CHP lideri, bugün ‘başörtüsünü güvenceye alacağız' çıkışıyla adeta milletin aklıyla alay etti.

YENİ ŞAFAK: MADEM ÖYLE ANAYASAL GÜVENCE GETİRELİM

Yeni Şafak gazetesi: “Kılıçdaroğlu, muhafazakârların desteğini de almak için başörtüsü serbestisine yasal güvence getirilmesini teklif etti. Halihazırda başörtülüler, AK Parti döneminde çıkarılan yönetmelikle okula gidebiliyor ve kamuda çalışabiliyor. Yasa ile yönetmelik arasında pratikte fark bulunmuyor. CHP teklifinde samimiyse ve bu sayfayı açılmayacak şekilde kapatacaksak Anayasa'yı değiştirmeliyiz.”

YENİ ASYA: BİR İSTİSMAR KAPISI DAHA KAPANIYOR

Yeni Asya gazetesi: “CHP lideri: Türkiye'nin yaralarından biri başörtüsü yasağı. Burada biz de yanlış yaptık Artık bu konuyu devlet ciddiyetiyle çözüp yasal güvenceye alalım.”

CUMHURİYET: KILIK KIYAFET SİYASETİ

Cumhuriyet gazetesi: “CHP ‘başörtüsü' yasa önerisi verdi, AKP'den anayasa resti yolda.”

YENİ AKİT: BAY KEMAL BAŞÖRTÜLÜLERİ CHP'DEN Mİ KORUYACAK?

Yeni Akit gazetesi: “Geçmişte başörtülülere etmedik zulüm bırakmayan, üniversitelerde uygulanan ayıbın kaldırıldığı düzenlemeyi iptal ettirmek için de AYM kapısına koşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Başörtüsü özgürlüğünün yasal teminat altına alınması için kanun teklifi vereceğiz” sözleri samimiyetten uzak, oy devşirmeye yönelik bir hamle olarak yorumlandı. Akit'e konuşan siyasetçiler, örtü mağdurları ve yazarlar, “O zulüm AK Parti sayesinde zaten son buldu. Kılıçdaroğlu başörtülüleri laikçi yobazlardan korumak için mi harekete geçti?” dedi.”

MİLLİ GAZETE: HAYRA MOTOR ŞERRE FREN!

Milli Gazete: “Milli Gazete sorumluluk aldı, çözüm yolunu gösterdi… Başörtüsüne yasal güvence için adımlara vesile oldu.”