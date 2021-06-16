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Gazetecilerin kavgası sürüyor: 'Şerefsiz'... 'yer misin yemez misin’

Sedat Peker'in bazı gazeteciler hakkındaki iddialarının ardından sosyal medyada gazeteciler arasında 'yasadışı bağlantı' suçlamaları devam ediyor. Gazeteci Fuat Kozluklu'nun mafyayla ilişki içinde olmakla suçladığı Cengiz Semercioğlu'ndan yeni cevap geldi: Özür dile sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım.

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16.06.2021 14:47:54
Gazetecilerin kavgası sürüyor: 'Şerefsiz'... 'yer misin yemez misin’

Sedat Peker'in iddialarının ardından gazeteci Fuat Kozluklu'nun mafyayla ilişki içinde olmakla suçladığı gazetecilerle başlattığı polemik sosyal medyada devam ediyor. Eski Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, kendisini suçlayan Fuat Kozluklu'ya "Şimdi sen işleri karıştırmadan, 'mafyadan para alan gazeteciler' listesinde adımı geçirdiğin için özür dile, gel sonra 'hanutçu' meselesini samimiyetle konuşalım. Ben sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım" diye yanıt verdi.

fuat-kozluklu

Sedat Peker'in aralarında bazı gazetecilerin de bulunduğu kişilerin 'kirli ilişkileriyle' ilgili ortaya attığı iddiaların ardından gazeteci Fuat Kozluklu, sosyal medya hesabından attığı iki ayrı mesajda Veyis Ateş, Ali Çağatay, Kenan Erçetingöz, Sevilay Yılman, Erhan Çelik, Aydın Demir, Hadi Özışık, Süleyman Özışık, Numan Ceyhan, Cengiz Semercioğlu ve Enver Aysever'i etiketleyerek mafyadan para almakla suçladı.

Enver Aysever açıklamasında, "Ekrandan, gazete köşesinden, sosyal medyadan tek başına iftira atmak “ifade özgürlüğü” değildir. Eğer varsa bilgi, belge yayınlamak ve yüz yüze olmak gerekir. Pusu kurmak acizliktir" ifadesini kullandı.

‘Şerefsiz gazeteciler'

TV100'de  program yapan eski Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu Kozluklu'dan özür dilemesini isteyerek “Yoksa ‘şerefsiz'  ilan edeceğim seni. Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma beni” dedi.

Fuat Kozluklu bunun üzerine Twitter hesabından "Cengiz Semercioğlu; Gazeteciliğin düşürüldüğü durumdan şikayet eden Habertürk yazarı Fatih Altaylı, çıkar karşılığı çalışan "şerefsiz" gazetecilerin açıklanması çağrısında bulununca, çıkar için mesleği kullanan tiplerden örnekler vermiştim. Peş peşe üç paylaşım içinde adını hanutçu diye vurgulamayınca "mafya ilintili kişiler arasında" sen de varmışsın gibi algılanmış. İncinmişsin, anladım" diye yanıt verdi.

Cengiz Semercioğlu'nun Kozluklu'nun paylaşımına tepkisi:

- "Şerefsiz” Fuat; Önce “mafyadan para alan gazeteciler” listesine adımı yaz sonra ben “özür dilemezsen seni şerefsiz ilan edeceğim” deyince konuyu “hanutçu” meselesine çevir. Bunun adı şerefsizlik değil de nedir?

- Şimdi ben sana “….. tekisin” desem sen itiraz edince de konuyu, “Sen de Malatya'ya yaptığın hanut seyahatleri anlat bakalım”a çevirsem “şerefsizlik” olmaz mı? Ben bunu yapmıyorum ama sen yaptığın için “şerefsizsin”

- Şimdi sen işleri karıştırmadan, “mafyadan para alan gazeteciler” listesinde adımı geçirdiğin için özür dile, gel sonra “hanutçu” meselesini samimiyetle konuşalım… Ben sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım…

-Ama bugün medyada peşine düşmemiz gereken çok çok daha önemli işler var; Gel birlikte “Siyaset-Bürokrasi-Medya-Mafya” çöplüğünü didikleyelim mesela… Gel, Veyis Ateş'in 10 milyon euroyu Ankara'da kimin için istediğini sorgulayalım…

- Gel mafyayla yıllarca kucak kucağa olan gazetecileri, siyaset eliyle palazlatılan yazarları konuşalım… Gel Sezgin Baran Korkmaz'ın maaşa bağladığı 12 gazetecinin kim olduğunu bulalım…

Yer misin, yemez misin?.. Dikkat et ama o 12 gazeteci içinden yandaş arkadaşların çıkmasın…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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