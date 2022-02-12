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TIMETURK / GÜNDEM / Gazeteci Yarkadaş, Millet İttifakı'nın masasındaki eksikliği açıkladı

Gazeteci Yarkadaş, Millet İttifakı'nın masasındaki eksikliği açıkladı

6 partiden oluşan Millet İttifakı bileşenleri bugün Ankara'daki zirvede bir araya gelip, ittifakın yol haritasını çıkaracak. CHP'li eski vekil ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü buluşma öncesinde liderlere bir hatırlatmada bulundu ve masada eksik olan şeyi açıkladı.

42 Dakika Önce
2022-02-12 13:19:07
Gazeteci Yarkadaş, Millet İttifakı'nın masasındaki eksikliği açıkladı

Millet İttifakı bileşenlerinin bugün Ankara'da yapacağı zirve öncesi eski CHP'li vekil ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, buluşma öncesi liderlere bir hatırlatmada bulundu ve masada eksik olan şeyi açıkladı.

İşte Barış Yarkadaş'ın uyarı niteliğindeki yazısından bir bölüm:

Millet İttifakı ‘demokrasi' istiyor ama…
Millet İttifakı'nı oluşturan ve oluşturacak olan partilerin genel başkanları cumartesi günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “yuvarlak masa''da oturarak, parlamenter sisteme ve demokrasiye geçişi konuşacak.

Ancak 6 partinin genel başkanının da ‘'unuttuğu'' bir kavram var: Parti içi demokrasinin olmazsa olmaz koşulu üyeye dayalı ön seçim…

Hiçbir partinin mutabakat metninde bu kavram yok. Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin ÜYELER TARAFINDAN seçilmesini hiç kimse dert etmiyor!

NE FARK VAR?

Bir milletvekilini Millet İttifakı iktidarında da GENEL BAŞKANLAR atayacaksa, o milletvekili “Güçlü Parlamento''yu nasıl oluşturacak? Siyasi geleceği genel başkanının iki dudağı arasında olan bir siyasetçi, nasıl konuşacak?

Hiçbir genel başkanın ÜYELERİN SEÇTİĞİ MİLLETVEKİLİ formülüne sıcak bakmadığı ortada. ABD'deki partiler, başkan adaylarını bile parti üyelerine belirletirken, Türkiye'deki siyasi partiler bu demokratik uygulamadan ısrarla kaçıyor. Bu yüzden, söylediklerinin inandırıcılığı da olmuyor.

HALK FARKINDA…

Bir başka sorun da şu:

Cumartesi (bugün) günü masaya yatırılacak olan mutakabat metinleri partilerin yetkili kurullarında konuşulmadan kabul ediliyor. Kurultay ya da kongre yapılarak onay alınması gibi demokratik teamüller işletilmiyor. Genel başkanlar sınırsız bir şekilde yetkilendiriliyor. Ve her şeye BAŞKANLAR karar veriyor. Tüm partiler AKP TİPİ BAŞKANLIK modeliyle yönetiliyor ama herkes başkanlığa karşıymış gibi davranıyor. Bunu da halkın görmediği sanılıyor. .

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