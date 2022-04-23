Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan gazeteci yazar Tufan Türenç, bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti.

Gazeteci yazar Tufan Türenç'in bu sabah Ankara'da hayatını kaybettiği açıklandı. Türenç, bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

1945 doğumlu gazeteci Tufan Türenç Bursa Yenişehir'de dünyaya gelmiştir. Aile kökeni aslen Bulgaristan Deliorman bölgesi Tırnova'ya uzanmaktadır.

Türenç'in babası Anadolu'da Siverek, Urfa, Kilis, Afyon ve Hilvan gibi bölgelerde doktorluk yapmış olan Niyazi Türenç, annesi ise Necdet Türenç Hanımefendidir. Çocukluk yılları Afyon'da geçen Tufan Türenç Afyon Dumlupınar İlköğretim okulunu bitirmiş ardından İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi'ni tamamlamıştır.

Lise eğitiminin ardından Nişantaşı Eczacılık okuluna kayıt olmuş ancak bir sene sonra Gazeteci olmaya karar vermiş ve okulu bırakmıştır. Fındıkzadede Gazetecilik Yüksek okulunu bitiren Türenç, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ortaokul dönemlerinde mahalle arkadaşlığı yapmıştır.

1968 senesinde Milliyet Gazetesi ile adım attığı gazetecilik mesleğini Güneş ardından Hürriyet ile devam ettirmiştir.

Günümüze dek Hürriyet Gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1978 senesinde kendisi gibi gazeteci olan Pınar Türenç ile evlenmiştir. Bir Gazetecinin Hayatı: 28 Yıl sonra Abdi İpekçi isimli kitabı Erhan Akyıldız ile birlikte yazmıştır. .