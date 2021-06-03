Gazeteci Tezel, Tarkan'a 'tribünlere oynama' dedi

Hükümetin aldığı son kararla birlikte Kafe, restoran, kahvehane gibi mekanların açılmasına izin verilirken müzik ve eğlence mekanlarının kapalı kalmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Sosyal medya platformlarında müzisyen ve sanatçı camiasından tepkiler gelmeye devam ederken Mevlüt Tezel, şarkıcı Tarkan’ın son çıkışını “samimi” bulmadığını kaydetti. Gazeteci Tezel’in, “Tarkan tribünlere oynama!” başlıklı yazısı…

Kafe, restoran, kahvehane gibi mekânlar açılırken, tiyatroların, eğlence mekânlarının açılmamasına ve konserlere izin verilmemesine bir tepki de ünlü şarkıcı Tarkan'dan geldi.

Tarkan pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne haksızlık yapıldığını, yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız ve saygısız yaklaşım içerisinde bulunduklarını söyledi.

Hatırlarsanız aynı Tarkan, işsiz kalan müzisyenler için başlatılan 'Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye' akımına destek olmamıştı.

Parasızlıktan enstrümanlarını satan meslektaşları için 20 saniyelik bir şarkı paylaşımı yapmayı bile çok görmüştü! O yüzden Tarkan'ın bu son çıkışını samimi bulmuyorum.

Belli ki Tarkan müzisyenler için duyarlı gözükmek için hükümeti eleştirecek bir anı kollamış.

Son paylaşımıyla güya hem müzisyenlere destek çıkıyor hem de hükümete sallıyor. Bir taşla iki kuş vurmanın derdinde!

Tarkan'ın tuzu kuru, birikimi iyi, keyfi yerinde. İşsiz kalan müzisyenleri için bir tweet attı mı, yetiyor!

Devlet müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira destek yapacağını duyurdu.

Elbette bir buçuk yıldır işsiz kalan müzik emekçileri için bu miktar yeterli değil. Asıl yapılması gereken; eğlence mekanlarının, tiyatro ve sinema salonlarının açılması, konser yasağının kalkması. Ne yazık ki, salgın buna izin vermiyor.

BUNUN ADI POPÜLİZM

"Madem kalabalık cenaze törenlerine, siyasi etkinliklere izin veriliyor o zaman konserler başlasın, salonlar ve eğlence mekanları açılsın" demek popülizmden başka bir şey değildir. Evet, yapılan yanlışları kimse savunamaz ama bir yanlışı örnek gösterip başka yanlışa zemin hazırlamak da salgını artırır.

"Hükümet müzisyenleri işsiz bırakıyor" diyenler dünyadaki uygulamaları görmüyorlar mı?

İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, İsrail, İspanya gibi nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayan, salgının düşüşe geçtiği ülkelerde bile konser yasağı devam ediyor.

Eğlence mekanları ise kademeli açılıyor, açık havada olanlara öncelik tanınıyor.

Avrupa'da 5 bin denek insanın katıldığı konserler düzenlenip, virüsün yayılıp yayılmadığı test ediliyor hâlâ. Biz daha vaka sayısını 5 bine bile indiremeden 'kısmi normalleşmeye' adım attık.

Konserlere, canlı müzikli mekanlara izin verilse bu sefer de salgın artacak, belki Hindistan gibi olacağız!

O zaman da "Hastaneler doldu, niye açıldık" diye paylaşım yapar Tarkan gibiler! Özetle zor bir süreçten geçiyoruz.

Tarkan gibi sanatçılar bu gerçekleri bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar ama Twitter'da muhalif gözüküp tribünlere oynamak işlerine geliyor!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.