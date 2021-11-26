Gazeteci Şener'den CHP yönetimine belgeler: 'FETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmiş'

FETÖ'nün askeri öğrenciler yönelik faaliyetleri hakkında ‘CHP’nin algı yaratmaya çalıştığını’ ifade eden gazeteci Nedim Şener, konuya ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı

Hürriyet gazetesi yazarı Şener'in 'FETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmiş' başlıklı yazısı:

FETÖ'cüler ve CHP içinde bu konuda çalışanların yaratmaya çalıştığı “askeri öğrenci masumdur” algısına karşı gerçekleri yazmam hepsini rahatsız ediyor biliyorum.

FETÖ'cüler, her dönem olduğu gibi şimdi de kullanacak bir siyasi aktör buldular.

O yüzden, CHP yönetimine nasıl bir ateşle oynadıklarını anlatmak, Atatürk'ün kurduğu partinin çatısı altında örgüt üyelerinin ailelerini ağırlamak dahil bu konudaki tüm girişimlerinin ülke açısından çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda onları uyarmak istiyorum.

CHP içinde bu konuyla uğraşanlardan bazılarının bildiğine eminim ama büyük çoğunluğu, askeri öğrenciler konusundaki gerçeklerden habersiz görünüyor.

Elimde Ankara, İstanbul ve İzmir savcılıklarının iddianamelerinde yer alan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kapatılan ve bu tarihten önce askeri okullara yapılan kayıtlarla ilgili bilgiler var. Sırasıyla hepsini paylaşacağım ama önce, sizi 2013 yılına götürmek istiyorum.

2013 DHO ve DAMYO

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Anabilim dalı tarafından hazırlanan raporda da yer alan bilgilere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Deniz Harp Okulu (DHO) ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) Öğrenci Seçme Mülakat sınavına 18 bin 465 kişi başvurdu.

Yapılan incelemede, aday numarasının 2 ve 3'üncü hanelerinin toplamı 9,10,11 ve 12 olan toplam 5 bin 326 kişi belirlendi.

DENİZ HARP OKULU mülakat sınavını geçip kayıt yaptıran 213 kişiden 211'i aday numaraları FETÖ tarafından kodlanan örgüt üyelerinden oluştu.

Sadece 2 kişi (yazıyla iki) dışarıdandı. Yani 2013 yılında Deniz Harp Okulu'na kayıt yaptıranların yüzde 99.26'sı FETÖ mensubuydu.

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU'NA ise 2013 yılında toplam 516 kişi kayıt yaptırdı. Bunların da 513'ü aday numaraları üzerinden kodlanarak okula sokulan FETÖ mensuplarıydı. FETÖ mensubu olmayan sadece 3 kişi (yazıyla üç) kayıt yaptırdı.

Yani o yıl Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptıranların yüzde 99.35'ü FETÖ mensuplarından oluştu.

Dikkat çeksin diye büyük harfle yazayım:

2013 YILINDA DENİZ HARP OKULU VE DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA KAYIT YAPTIRAN TOPLAM 726 KİŞİNİN 721'İ YANİ YÜZDE 99.31'İ YAZILI SINAVI ÇALINTI SORULARLA, MÜLAKATI ADAY NUMARASI ÜZERİNDEN KODLAMA İLE GEÇEN FETÖ MENSUPLARIYDI.

TEPEDEN TIRNAĞA FETÖ'CÜ

Askeri okulların öğrencileri gibi, yönetimi, öğretim elemanları ve sınav komisyonları da FETÖ mensuplarından oluşuyordu.

“Mahrem” yapıda ancak aynı hücreye bağlı olan iki veya üç asker birbirini tanıyordu. Aynı okulda, sınıfta hatta yan yana otursalar bile FETÖ mensupları birbirlerinin örgüt ilişkisini bilmiyordu. Bu, okullardaki yönetim ve eğitim kadrosu için de geçerli öğrenciler için de. O yüzden sınav komisyonlarında görev yapan subaylara, mahrem imamlar tarafından aday numarası üzerinden belirlenmiş şifreler bildirilerek, örgüt üyesi öğrencilerin diğerlerinden ayırt edilmesi ve kaydı yapılması sağlanıyordu.

Dikkat ederseniz, 2013 yılında aday numarası kodlamaya uyan toplam 5 bin 326 FETÖ mensubu vardı. Ancak kontenjan sınırlı olduğu için bunların ancak 721'i kayıt yaptırabildi. Yani, kayıt yaptıran FETÖ mensuplarının 8 katı dışarıda kaldı. Bu rakamların sadece Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Okulu'nu kapsadığını ve sadece 2013 yılına ait olduğunu gözden kaçırmayın.

ODTÜ, TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ÇIKARDI

ŞİMDİ size Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Anabilim Dalı mühendisleri tarafından hazırlanan 11 Aralık 2017 tarihli rapordan bazı yıllara ilişkin tespitleri aktarayım:

2011 yılında Deniz Harp Okulu mülakat sınavına toplam 5 bin 402 kişi girdi. FETÖ'nün bu yıl için belirlediği şifre; aday numarasının 3 ve 4'üncü hanelerinin toplamı, 7-8-9-10-11-12-13 idi.

Numaraları şifrelenen adayların sayısı 1.216, kazananlar ise 742 kişiydi. Kazananlar arasında numaraları kodlanmış FETÖ'cülerin sayısı 650 iken, toplam 180 kişinin kesin kaydı yapıldı. Kayıt yaptıranların 172'si numaraları kodlanmış FETÖ mensupları, 8 kişi ise örgütle ilişkisi olmayan kişilerden oluştu.

2012'DE 446 KİŞİDEN 421'İ FETÖ'CÜ

2012 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavına 11 bin 110 kişi girdi. FETÖ'nün bu yıl için belirlediği şifre aday numarasının 2 ve 5'inci hanelerinin toplamı 7-11-12-13-14-15 şeklindeydi. Sınavı toplam 1.323 kişi geçti, bunların 1.252'si FETÖ'nün aday numaraları üzerinden kodlama yaptığı örgüt üyelerinden oluştu. Toplam 446 kişi kayıt yaptırdı, bunların da 421'i kodlanmış FETÖ'cü, 25'i ise dışarıdan kişilerdi.

2014 yılı Deniz Meslek Yüksek Okulu mülakatlarına 16 bin 544 kişi girdi. FETÖ bu yıl için T.C. Numarasının 2'nci hanesiyle aday numarasının 3'üncü hanesinin toplamı 9 ve 14 olacak şekilde şifre belirledi. Aday numarası şifrelenmiş FETÖ mensubu sayısı 2 bin 673 kişiydi. Mülakatı 2 bin 112 kişi geçti, toplam 504 kişi kayıt yaptırdı. Bunların 379'u aday numaraları kodlanmış FETÖ'cülerden, 125'i ise dışarıdan giren kişilerdi.

255'İ FETÖ'CÜ, 3 KİŞİ DIŞARIDAN

2016 yılında Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat sınavına 14 bin 48 kişi girdi. FETÖ'nün bu yıl için belirlediği şifreleme, T.C. numaralarının 9'uncu hanesiyle aday numarasının 4'üncü hanesinin toplamı 5-7-15-17 şeklindeydi. Mülakat sınavını geçen 1.785 kişiden 1.709'u aday numaraları üzerinden kodlanmış FETÖ mensuplarıydı. Toplam 258 kişi kayıt yaptırdı. Bunların 255'i aday numaraları kodlanmış FETÖ üyeleri iken, FETÖ mensubu olmayan ve kayıt yaptıran sadece 3 kişiydi.

Burada verdiğim rakamlar Deniz Kuvvetleri ile ilgili, mevcudu ve aldığı öğrenci sayısı çok daha fazla olan Kara, Hava Kuvvetleri'ne bağlı okullar ile Jandarma okullarını ekleyin; tehlikenin büyüklüğünü göreceksiniz.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.